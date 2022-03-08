Євросоюз хоче зменшити залежність від російського газу

Європейська комісія хоче покінчити із залежністю блоку від російського газу. Відповідний план передбачає зниження його споживання майже на 80% вже цього року, повідомляє Новое время.

План передбачає такі кроки, як освоєння нових джерел газу та підвищення енергоефективності. ЄС планує покінчити із залежністю від російського газу задовго до 2030 року.

Планується збільшити імпорт ЗПГ та постачання трубопроводами з інших країн, наростити виробництво поновлюваних газів, впроваджувати заходи з енергоефективності, а також зменшувати використання газу шляхом електрифікації. Євросоюз щорічно імпортує близько 155 млрд. кубометрів газу з Росії. Блок хоче зменшити покупку російського газу на 112 млрд. кубометрів вже цього року, зазначає Bloomberg.