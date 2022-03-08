Денисенко: окупанти використовують мирних українців як живий щит

Російські війська розташували свою техніку у дворах житлових будинків українських населених пунктів і прикриваються мирними людьми як живим щитом, розуміючи, що українська армія не відкриватиме вогонь у такому разі, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вони стоять спеціально у дворах, щоб ми не мали можливості зараз їх вибити з цих територій. Тому що вони розуміють, що ми не стрілятимемо у мирні будинки, цивільні об'єкти, в людей. І в цьому і полягає весь цинізм ситуації. Ми не можемо багато чого зробити, тому що техніка Російської Федерації стоїть безпосередньо у дворах будинків, і вони прикриваються людьми як живим щитом" , – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1".

За даними МВС, зараз у всіх дворах житлових будинків на всіх тимчасово окупованих територіях, де концентруються війська Російської Федерації, є ворожа техніка.

При цьому звертаючись до українців на тимчасово окупованих територіях, Денисенко закликав їх не вірити намірам росіян організувати гуманітарні коридори.