У Мінінфраструктурі підрахували збитки від російської агресії

Війна Росії проти України завдала нашій транспортній інфраструктурі збитків на мільярди гривень, на відновлення найбільших об'єктів знадобиться один-два роки. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Укрiнформ.

До кінця минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили 10 млрд. доларів.

За словами Кубракова, у її відновленні Україна покладатиметься на допомогу миру:

"Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми теж відновлюватимемо цю країну не самостійно".

Міністр вважає, що більшість об'єктів вдасться відновити за рік, найскладніші та найбільші комплекси – за два.