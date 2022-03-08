Джерело: син та внук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови
Учора, 7 березня, на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському затримали групу із 9 осіб, які намагалися незаконного перетнути державний кордон України, повідомляє Українська правда.
Про це розповів співрозмовник видання у прикордонній службі
Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та "поводир" - громадянин Молдови на човні намагалися переправитися до сусідньої країни.
Всіх осіб затримано, чоловіки намагалися втекти з країни, щоб не захищати її.
Серед затриманих син та внук співачки Софії Ротару.