Янукович звернувся до Зеленського
Побіжний президент Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за будь-яку ціну зупинити кровопролиття". Про це він заявив у зверненні, яке цитують росЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...
Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто Ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.
На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та Ваші партнери на Заході", - заявляє Янукович у своєму зверненні.