Янукович звернувся до Зеленського

Побіжний президент Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за будь-яку ціну зупинити кровопролиття". Про це він заявив у зверненні, яке цитують росЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...

Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто Ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.