У Росії спорожніли обмінники, а курс долара злетів до неба

Станом на ранок 8 березня у РФ відкрилися не всі обмінники, повідомляє УНІАН.

У Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку з початку війни проти України і досягла позначки 190 рублів.

У цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня у Росії відкрилися в повному обсязі обмінники, частина їх порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми із купівлею долара.

Нагадаємо, одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley передбачає дефолт Росії. Він очікується в середині квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період за доларовими бондами з погашенням у 2023 та 2043 роках.