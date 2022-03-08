У США заявили про можливі заходи за недотримання Китаєм санкцій проти РФ

Недотримання антиросійських санкцій з боку Китаю може спричинити кроки у відповідь США, повідомляє Страна.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, Китай не може компенсувати економічну дію західних санкцій на Росію.

"На економічному фронті одна тільки "Велика сімка" становить близько 50 відсотків світового ВВП, тоді як Росія та Китай - лише 15 відсотків. Таким чином, вони не можуть компенсувати вплив цих санкцій з боку Китаю" , - сказала Псакі.

Крім того, Псакі звернула увагу на те, що представники КНР утрималися від голосування у Раді Безпеки ООН та висловили деякі зауваження щодо суверенітету та територіальної цілісності України.