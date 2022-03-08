Генштаб заявив про втрати військ РФ: понад 12 тисяч людей

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли﻿ про втрати російських військових з початку війни. Кількість убитих російських окупантів становить понад 12 тисяч осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

особового складу ‒ понад 12 000 осіб,

танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем – 120 од,

РСЗВ ‒ 56 од,

засоби ППО ‒ 27 од,

літаків – 48 од,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки ‒ 474 од,

кораблі /катери ‒ 3 од,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.