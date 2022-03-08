Генштаб заявив про втрати військ РФ: понад 12 тисяч людей
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових з початку війни. Кількість убитих російських окупантів становить понад 12 тисяч осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 303 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
- артилерійських систем – 120 од,
- РСЗВ ‒ 56 од,
- засоби ППО ‒ 27 од,
- літаків – 48 од,
- гелікоптерів – 80 од,
- автомобільної техніки ‒ 474 од,
- кораблі /катери ‒ 3 од,
- цистерн з ПММ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.