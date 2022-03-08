Генштаб заявив про втрати військ РФ: понад 12 тисяч людей

Генштаб заявив про втрати військ РФ: понад 12 тисяч людей

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли﻿ про втрати російських військових з початку війни. Кількість убитих російських окупантів становить понад 12 тисяч осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 303 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
  • артилерійських систем – 120 од,
  • РСЗВ ‒ 56 од,
  • засоби ППО ‒ 27 од,
  • літаків – 48 од,
  • гелікоптерів – 80 од,
  • автомобільної техніки ‒ 474 од,
  • кораблі /катери ‒ 3 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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