У Канаді обговорюють можливість безвізу для українців

Тимчасовий повірений України у Канаді Андрій Буквіч розповів про обговорення у Канаді можливості безвізового режиму для українців, які тікають від війни, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо можливості скасування Канадою віз для українців, які тікають від війни, Буквіч розповів, що канадський міністр з питань імміграції Шон Фрейзер доповідав у парламенті з цього питання.

"Він говорив, яка кількість додаткових ресурсів кинута на український напрям. Для того, щоб ті громадяни, які вже мають канадську візу, або ті громадяни, які мають рідних і близьких у Канаді з канадським громадянством, могли привезти тих, хто шукає притулку, в Канаду. Ці рішення імплементуються", - сказав Буквіч.

Він додав, що ресурси для реалізації цих рішень є.

"Водночас, якщо справа стосується саме безвізового режиму, можу сказати точно, що є консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення. Водночас продовжуються консультації з урядом та, зокрема, з міграційною службою щодо механізмів чіткої реалізації цього політичного рішення". На жаль, поки що позитивної відповіді немає. І уряд Канади працює над визначенням, чи є практичний механізм його реалізації", - зазначив тимчасовий повірений.