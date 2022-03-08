Джонсон, Трюдо та Рютте: якщо потрібно, ми зробимо більше
Лідери Великобританії, Канади та Нідерландів Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео на підтримку України. Звернення було опубліковано прес-службою британського уряду, повідомляє Ліга.net.
"Це критичний момент і ми стоїмо разом з українцями перед агресією, яку вони терплять від рук військової машини Володимира Путіна", – сказав Джонсон.
Трюдо додав, що країни єдині у протидії подальшій агресії Росії проти України, маючи на увазі 141 країну, яка засудила в ООН ці незаконні дії.
"І ми також тісно співпрацюємо, щоб координувати гуманітарну допомогу, оборонну військову підтримку і, звичайно, дуже сильний пакет санкцій. І якщо потрібно ще, ми зробимо більше", – запевнив Рютте.
Джонсон резюмував звернення, заявивши, що країни єдині у думках. Вони вірять, що Україна має бути вільною, незалежною та суверенною нацією.
"Ми з Україною", – наголосив британський прем'єр.