Нова пошта знизила комісію за грошові перекази країною

Нова пошта знизила комісію за миттєві грошові перекази Україною, повідомляє Новое время.

Нова пошта з 5 березня знизила комісії з надсилання грошового переказу до 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Послугу грошового переказу надає компанія Nova Pay, що входить до групи компаній "Нова пошта".

Надіслати переклад Миттєвий можна у відділенні поштового оператора:

пред'явити оператору відділення оригінал паспорта або у додатку Дія;

здійснити оплату готівкою або банківською картою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу;

назвати ПІБ, контактний телефон одержувача.

Щоб отримати переклад, потрібно показати оператору у відділенні свої документи або програму Дія та назвати номер перекладу.