Нова пошта знизила комісію за грошові перекази країною
Нова пошта знизила комісію за миттєві грошові перекази Україною, повідомляє Новое время.
Нова пошта з 5 березня знизила комісії з надсилання грошового переказу до 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Послугу грошового переказу надає компанія Nova Pay, що входить до групи компаній "Нова пошта".
Надіслати переклад Миттєвий можна у відділенні поштового оператора:
- пред'явити оператору відділення оригінал паспорта або у додатку Дія;
- здійснити оплату готівкою або банківською картою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу;
- назвати ПІБ, контактний телефон одержувача.
Щоб отримати переклад, потрібно показати оператору у відділенні свої документи або програму Дія та назвати номер перекладу.