У лютому міжнародні резерви скоротилися на 5,3% до 27,5 млрд. доларів, повідомляє Українські Новини.

Станом на 1 березня 2022 р. міжнародні резерви України за попередніми даними склали 27 537,9 млн. доларів.

За підсумками лютого вони знизилися на 5,3%, проте перевищували рівень резервів, з яким Україна увійшла до коронакризи на початку березня 2020 року (27 млрд. доларів).

Зниження міжнародних резервів зумовлене, насамперед, виплатами за зовнішніми зобов'язаннями держави минулого місяця та інтервенціями Національного банку, необхідними для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів протягом лютого визначали операції з управління державним боргом.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 1,4 млрд. доларів.

З цієї суми 781,9 млн. доларів були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), 428,4 млн. доларів – на обслуговування та погашення єврооблігацій, а решта – на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Валютні надходження на користь уряду склали 65 млн. доларів, у тому числі 25 млн. доларів – від розміщення ОВДП.

Крім того, у лютому Національний банк та уряд України сплатили 199,1 млн. доларів на користь Міжнародного валютного фонду;

Після вторгнення російських загарбників на територію України 24 лютого Національний банк запровадив обмеження на валютному ринку для захисту фінансової системи України, її надійного та стабільного функціонування.

З 24 по 28 лютого з урахуванням чинних обмежень центробанк переважно викуповував валюту у банків.

До збройного нападу Росії на Україну ситуація на валютному ринку була волатильною і для згладжування надмірних коливань Національний банк продавав та купував валюту.

У лютому Національний банк продав на валютному ринку 1,3 млрд. доларів і викупив - 901,2 млн. доларів.

Отже, чистий продаж валюти центробанком із резервів минулого місяця становить 357,8 млн. доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,8 місяця поточного імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку.