Зеленський: Путін знаходиться в інформаційній бульбашці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер РФ Володимир Путин знаходиться в інформаційній бульбашці.﻿ Український гарант заявив, що Путін може закінчити війну, яку почав. Про це, з посиланням на інтерв'ю Зеленського ABC News, повідомляє РБК-Україна.

"Президенту Путіну потрібно розпочати діалоги і перестати жити в інформаційній бульбашці без кисню. Ви не знаєте, наскільки реалістичною є та інформація, яку він отримує" , - заявив президент України.