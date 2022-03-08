ОВА: Львівська область співпрацюватиме з ООН з питань переселенців

Від початку повномасштабної російської агресії на Львівщину прибули майже 110 тис. внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, для кращої координації роботи з переселенцями Львівська ОВА співпрацюватиме з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Із представницею Управління Кароліною Ліндхольм Біллінг ми домовилися розпочати співпрацю з розміщення тимчасово переміщених осіб на базі тих приміщень, які є в області, але потребують додаткового облаштування для комфорту людей" , – пояснив Козицький.

Питання, щодо яких відбуватиметься спільна робота з представниками ООН, порушать проблему того, як надати притулок вимушеним переселенцям.

За словами Козицького, ОВА має ідею розміщення тимчасових наметів поблизу міжнародних пунктів пропуску, де складна ситуація з напливом людей.

"Думаємо над розміщенням тимчасових наметів у найбільших чотирьох містах області, де маємо на меті створити, подібні до львівського, центри допомоги переселенцям. Це дало б змогу зменшити навантаження на Львів" , – каже голова області.

З партнерами з ООН також було обговорено проєкт будівництва модульних споруд для тривалого проживання людей, яких з дому вигнала війна. Цей проєкт куруватиме Міністерство у справах ветеранів України, повідомив Козицький.