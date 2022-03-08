ОДА: Російські війська уповільнили наступ на Харківщині

Російські війська уповільнили свої наступальні дії на Харківщині, зрозумівши, що спроби захопити Харків — марні. Про це, посилаючись на﻿ голову Харківської обладміністрації Олега Синєгубова, повідомляє Ділова столиця.

"Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків — марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу не було" , — сказав він.

Складна ситуація в Ізюмі.

"Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення" , — додав Синєгубов.

Сьогодні гуманітарні вантажі планують скерувати на Балаклію, Ізюм, Липці — це найбільш критичні напрямки.

"Щодо евакуації. Процес убезпечення продовжуємо, лише "Укрзалізницею" із Харкова евакуювали більше 600 тисяч осіб" , — додав керівник ОДА.

Він також повідомив, що українські військові отримують нове озброєння, до них приєднуються нові бійці.