МЗС Албанії: ракетний удар РФ знищив почесне консульство в Харкові
В ході війни Росії проти України противник ракетним ударом знищив Почесне консульство Албанії в Харкові. Співробітники не постраждали, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Інформацію підтвердили в МЗС Албанії.
Повідомляється, що під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.
Також повідомляється, що Росія додала Албанію в "список ворогів" разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля.