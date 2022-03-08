МЗС Албанії: ракетний удар РФ знищив почесне консульство в Харкові

В ході війни Росії проти України противник ракетним ударом знищив Почесне консульство Албанії в Харкові. Співробітники не постраждали, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Інформацію підтвердили в МЗС Албанії.

Повідомляється, що під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of ???????? in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO — Albanian MEFA ???????? (@AlbanianDiplo) March 7, 2022

Також повідомляється, що Росія додала Албанію в "список ворогів" разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля.