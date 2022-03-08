МЗС Албанії: ракетний удар РФ знищив почесне консульство в Харкові

В ході війни Росії проти України противник ракетним ударом знищив Почесне консульство Албанії в Харкові. Співробітники не постраждали, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Інформацію підтвердили в МЗС Албанії.

Повідомляється, що під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.

Також повідомляється, що Росія додала Албанію в "список ворогів" разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля.

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