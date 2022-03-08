За один день у Нідерландах для України зібрали понад 106 млн євро

У Нідерландах у рамках дня акції, присвяченої збору коштів для жертв війни в Україні, було зібрано понад 106 мільйонів євро, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підсумки збору коштів були оголошені у прямому ефірі програми "Samen in Actie for Ukraine" (Разом для України), яка одночасно транслювалася на телеканалах NPO 1, RTL 4 та SBS 6.

"Це попередня сума. Очікується, що найближчими днями вона збільшиться. Акція була ініційована одинадцятьма гуманітарними організаціями, які розпочали кампанію для України минулого понеділка. Виручені кошти підуть на житло, медичну допомогу та чисту питну воду для постраждалих українців", - повідомляє у вівторок NOS.

З цієї суми 15 мільйонів євро було виділено урядом Нідерландів.

За даними NOS, акція для України тепер є третьою за успішністю збору коштів: найбільше принесла акція допомоги постраждалим від цунамі в Азії у 2004 році, яка становила 208 мільйонів євро. Після землетрусу на Гаїті у 2010 році було зібрано 111 мільйонів євро.

Акція пройшла у прямому ефірі на десяти радіостанціях та у соціальних мережах з 06:00 до 21:00 понеділка, ді-джеї яких грали пісні, які люди могли запросити в обмін на пожертвування. Доходи від рекламних пауз також пішли на збирання коштів.