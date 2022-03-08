Ціни на нікель оновили рекорд

Ціни на нікель на біржі в Лондоні зафіксували рекордне зростання на тлі побоювань, що виробництво в Росії буде зупинено після вторгнення РФ в Україну, повідомляє Економічна правда.

Тримісячний контракт на нікель підскочив на 90% і торгувався понад 55 тисяч доларів за метричну тонну на Лондонській біржі металів згідно з цінами від Bloomberg. Стрибок більш ніж на 26 тисяч доларів став найбільшим одноденним приростом ціни за всю історію.

За даними Геологічної служби США, Росія є третім за величиною виробником нікелю у світі, причому приблизно дві третини світового виробництва нікелю використовується для виробництва нержавіючої сталі. Нікель також відіграє ключову роль на ринку акумуляторів для електромобілів, що росте.

Нікель, поряд із цінами на нафту, пшеницю, природний газ та інші сировинні товари, різко зросли після нападу Росії на Україну майже два тижні тому, коли військові дії викликали санкції проти Росії з боку США та їхніх західних союзників.

Російський "Норільський нікель" виробив найбільше первинного нікелю серед усіх компаній світу у четвертому кварталі 2021 року – понад 62 тисячі тонн.