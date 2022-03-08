Верещук: сьогодні відкривається гуманітарний коридор із Сум
Сьогодні відкривається "зелений" коридор із міста Суми. Він узгоджений офіційно з Міноборони РФ та Червоним хрестом за маршрутом Суми-Голубівка-Лохвиця-Лубни-Полтава. Про це заявила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Проте, за її словами, Росія запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів.
"Ми маємо таку інформацію", – сказала міністр.
Верещук уточнила, що евакуювати із Сум місцевих жителів, включаючи іноземних студентів.
Крім того, гуманітарним маршрутом до Сум доставлять допомогу, а саме продукти харчування та ліки. Колона рухатиметься за маршрутом: Лохвиця-Андріяшівка-Ромни-Недригайлів-Суми.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк також підтвердив інформацію про домовленість щодо коридору для міста Суми.
"Спробуємо ще раз… Домовилися про гуманітарний коридор для міста Суми. Із Сум – громадянські люди, до Сум – гуманітарні вантажі. Віримо, що «автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватися» не закриють двері і ніхто не постраждає", - написав він у себе у Twitter.
Що стосується "зеленого" коридору із Сум, то "режим тиші" буде дотримуватися починаючи з 9:00 за київським часом. Протримають його до 21.00.
Перша колона із Сум виїде о 10:00. За колоною їхатиме громадянське населення на власному автотранспорті.