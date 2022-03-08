Верещук: сьогодні відкривається гуманітарний коридор із Сум

Сьогодні відкривається "зелений" коридор із міста Суми. Він узгоджений офіційно з Міноборони РФ та Червоним хрестом за маршрутом Суми-Голубівка-Лохвиця-Лубни-Полтава. Про це заявила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Проте, за її словами, Росія запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів.

"Ми маємо таку інформацію", – сказала міністр.

Верещук уточнила, що евакуювати із Сум місцевих жителів, включаючи іноземних студентів.

Крім того, гуманітарним маршрутом до Сум доставлять допомогу, а саме продукти харчування та ліки. Колона рухатиметься за маршрутом: Лохвиця-Андріяшівка-Ромни-Недригайлів-Суми.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк також підтвердив інформацію про домовленість щодо коридору для міста Суми.

"Спробуємо ще раз… Домовилися про гуманітарний коридор для міста Суми. Із Сум – громадянські люди, до Сум – гуманітарні вантажі. Віримо, що «автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватися» не закриють двері і ніхто не постраждає", - написав він у себе у Twitter.

Попробуймо ще раз… Домовилися про гуманітарний коридор для міста Суми. З Сум - громадянські люди, у Суми - гуманітарні вантажі. Віримо, що «автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватися» - не закриють двері і ніхто не постраждає… @ICRC - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 8, 2022

Що стосується "зеленого" коридору із Сум, то "режим тиші" буде дотримуватися починаючи з 9:00 за київським часом. Протримають його до 21.00.

Перша колона із Сум виїде о 10:00. За колоною їхатиме громадянське населення на власному автотранспорті.