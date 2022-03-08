Rozetka призупинила онлайн-продажі – що буде із замовленнями та грошима

Рітейлер пообіцяв усунути "технічні неполадки" протягом найближчих днів і повернути гроші клієнтам, які так і не отримали раніше замовлені товари, повідомляє UBR.

Найбільший торговий онлайн-майданчик України повідомив про "тимчасову зупинку" прийому нових інтернет-замовлень.

Раніше оформлені та оплачені замовлення компанія, вибачившись перед покупцями, скасувала.

"Кошти будуть повернуті найближчим часом. Кошти за замовлення, вже відправлені, будуть повернуті після підтвердження скасування перевізниками", - зазначив рітейлер.

У контакт-центрі компанії повідомили, що причиною зупинення прийому нових інтернет-замовлень є труднощі з логістикою: "немає можливості перевезти товар".

У Rozetka зазначили, що на офіційному сайті з'явиться повідомлення про те, коли знову можна буде оформляти замовлення онлайн. А для того, щоб повернути гроші за замовлений, але не отриманий товар, клієнти повинні звернутися до кол-центру рітейлера та надати всю необхідну інформацію (номер замовлення або номер телефону, на який було оформлено замовлення).