В Україні скасували пробне ЗНО 19 та 26 березня
Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано, повідомив Центр оцінювання якості освіти.
"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані", - йдеться в повідомленні.
У Центрі додали, що
"скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання".