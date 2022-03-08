В Україні скасували пробне ЗНО 19 та 26 березня

Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано, повідомив Центр оцінювання якості освіти.

"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані" , - йдеться в повідомленні.