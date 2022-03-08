Віцепрезидент ЄК: Путін вдарить по НАТО в Балтії, якщо виграє в Україні

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вважає, що якщо президента РФ Володимира Путіна не зупинити в Україні, то наступними його жертвами можуть стати Литва, Латвія та Естонія, повідомляє Європейська правда.

Єврокомісар з питань торгівлі, який виріс у Радянському Союзі та спирається на свій досвід прем’єр-міністра Латвії, сказав, що ЄС повинен серйозно поставитися до російської загрози після багатьох років двозначної позиції з боку Брюсселя щодо Москви.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, це не зупиниться на Україні. Очевидно, зараз Путін перебуває в якомусь агресивному воєнному настрої, і, на жаль, є ймовірність, що ця агресія триватиме в інших країнах" , – сказав він.

На запитання, чи має він на увазі Молдову, Домбровскіс назвав країни Балтії:

"Якщо ви подивитеся на ескалацію агресивної риторики Росії і навіть заяви, що стверджують, що Росія підтримує білоруські інтереси у доступі до Балтійського моря, і наростаючу антибалтійську риторику — у випадку України це також почалося з посилення антиукраїнської риторики".

Прогноз про те, що країни Балтії можуть бути наступними в полі зору Путіна після вторгнення в Україну, відображає рівень тривоги в деяких колах Європейської комісії щодо наступного кроку Путіна. Домбровскіс вже давно попереджає про загрозу з боку російського президента.

Визнаючи серйозну ядерну загрозу Росії, Домбровскіс застерігає від заспокоєння російського лідера.