ОДА: Гуманітарний коридор із Сум запрацював

Гуманітарний коридор для евакуації мешканців міста Суми до Полтави запрацював у вівторок, 8 березня. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної держадміністрації Дмитро Лунін.

"Людей будемо вивозити до Полтави через Лохвицю й Лубни. Цей маршрут погоджений українською та російською сторонами. З 9:00 до 21:00 за київським часом розпочався режим тиші. Україна його дотримується" , - написав він.

За його словами, евакуаційні автобуси супроводжуватимуть представники Червоного Хреста та медики.

"Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Полтавська та Сумська обласні військові адміністрації контролюють процес. Логістика вибудувана. Людей приймемо, нагодуємо. Евакуюємо цивільних, зокрема й іноземних студентів. Усі далі продовжать рух на захід країни" , - написав Луні.

Крім того, цим гуманітарним коридором до Сум прибуде також і гуманітарна допомога (їжа та ліки).