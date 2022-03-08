Ціна газу в Європі зростає на 27,6%

Ціна газу в Європі на відкритті торгів на біржі зростає на 27,6% і знову піднялася вище за $3 200 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна квітневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах за підсумками дня зросла до $3 277,5 за 1 тис. куб. м, або 290 євро за МВт. год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт. год).

У понеділок ціна газу в Європі зростала на 79%, вперше досягаючи позначки майже $3 900 за 1 тис. куб. м.

Загалом зростання біржових котирувань на газ спостерігається на тлі того, що США, ЄС, Великобританія, а також низка інших держав заявили про запровадження санкцій проти низки російських юридичних та фізичних осіб після того, як президент Росії Володимир Путін 24 лютого оголосив про проведення спеціальної військової операції в Україні у відповідь звернення керівників республік Донбасу про допомогу.