Мер Ірпеня заявив про погрози з вимогою здати місто окупантам

Міський голова Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив про отримані в понеділок увечері погрози його життю з вимогою здати місто окупаційним військам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Учора о 17:58 отримав повідомлення від окупантів з погрозами моєму життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі Ірпеня. Мене дивує, що ці потвори досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б'ється!" , - написав Маркушин.

Повідомлення він проілюстрував скриншотом отриманого з російського номера ультиматуму такого змісту:

"Уважаемый Александр, у вас есть возможность сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение. Если предложение вас заинтересовало, отправьте в ответном сообщении +. Срок действия сообщения 24 часа" .

У відповідь Маркушин написав "-".