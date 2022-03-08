В Україні дозволили брати шлюб із військовослужбовцями без їхньої особистої присутності

В Україні на час воєнного стану дозволили укладати шлюб із військовими, силовиками чи медиками за їхньої відсутності під час реєстрації шлюбу, йдеться в постанові Кабміну, повідомляє Ліга.net.

Постанова поширюється на шлюби, де наречений чи наречена є:

військовослужбовцем (військовослужбовицею) ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;

поліцейським (поліцейською);

особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;

особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки;

працівником (працівницею) закладу охорони здоров'я.

Наречений чи наречена має особисто подати підписану заяву-згоду на шлюб командиру чи керівнику. Той, своєю чергою, засвідчує справжність підпису та має передати її до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

У заяві має бути:

прізвище, власне ім’я й по батькові (за наявності)

дата народження

громадянство.

Така ж інформація про особу, з якою він (вона) хоче зареєструвати шлюб.

У разі зміни прізвища – відомості про обране прізвище.

Акт про укладання шлюбу також можуть складати командири наречених і керівники закладів охорони здоров’я, у яких перебувають або працюють під час війни наречені. Вони скріплюються печаткою відповідного органу чи установи (військового формування чи лікарні).

Тоді акт про шлюб може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених із використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.