Псаки: США не виступали проти передачі літаків Польщі Україні

США не заперечували проти того, щоб Польща передала свої винищувачі Україні. Це рішення має ухвалювати сама Варшава. Про це заявила на брифінгу 7 березня речник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми працюємо з Польщею з цього питання і консультуємося з іншими нашими союзниками по НАТО. Це суверенне рішення Польщі. Ми ніяк не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки... Є низка складних практичних питань, зокрема, як літаки будуть передані з Польщі до України, звідки вони вилетять, де приземляться. Це все дуже важливі питання", – сказала Псакі.

Вона додала, що передача американських літаків Польщі замість радянських, які Варшава може передати Україні, триватиме тривалий час.

На питання про те, чи є лише питання логістики перешкодою, а не стурбованістю президента, що постачання Польщею цих літаків може загострити конфлікт із Росією, Псакі відповіла:

"Тут важливе питання, яке я трохи порушила, про те, звідки вони злітають і де приземляються, так? У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани – літаки вилітають звідти, – це може бути складною обставиною", – сказала речник.

Джен Псакі також зазначила, що США не планують відправляти своїх військових для захисту України, і "президент Байден цього не робитиме" .

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб надати Україні допомогу в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів... Ми робимо все, що на користь Сполучених Штатів, на користь наших партнерів по НАТО, щоб чинити тиск на президента Путіна, підтримати українців, які храбро та мужньо борються", – наголосила вона.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передрукується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода