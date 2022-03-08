Кім: у Миколаїв прийшло підкріплення ЗСУ, готуємося до наступу

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що до Миколаєва прийшло підкріплення Збройних сил України. Наразі українські військові готуються до наступу на позиції російських військ.

Про це він заявив у своєму зверненні до Telegram.

"Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою" , - сказав Кім.