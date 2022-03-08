Данія знижуватиме залежність від постачання газу з РФ

Данія знижуватиме залежність від постачання газу з РФ
Фото: Рixabay

Данія планує скоротити закупівлю російського газу на тлі вторгнення РФ до України. Крім того, стан має намір значно збільшити свій військовий бюджет, повідомляє Enkorr.

«Історичні часи потребують історичних рішень. Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність», - заявив він.

Данія поступово збільшуватиме витрати на оборону, щоб досягти 2% ВВП до 2033 р., що еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 млрд данських крон ($2,65 млрд). Йдеться про найбільші інвестиції в оборону Данії останнім часом.

Фредеріксен додав, що основні парламентські партії домовилися про те, що Данія має стати незалежною від російського газу «якнайшвидше».

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