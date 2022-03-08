Данія знижуватиме залежність від постачання газу з РФ

Данія планує скоротити закупівлю російського газу на тлі вторгнення РФ до України. Крім того, стан має намір значно збільшити свій військовий бюджет, повідомляє Enkorr.

«Історичні часи потребують історичних рішень. Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність», - заявив він.

Данія поступово збільшуватиме витрати на оборону, щоб досягти 2% ВВП до 2033 р., що еквівалентно зростанню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 млрд данських крон ($2,65 млрд). Йдеться про найбільші інвестиції в оборону Данії останнім часом.

Фредеріксен додав, що основні парламентські партії домовилися про те, що Данія має стати незалежною від російського газу «якнайшвидше».