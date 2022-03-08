ПриватБанк почав виплачувати через єПідтримку тим, хто втратив дохід через війну

Допомога 6500 гривень тим, хто втратив дохід через війну, вже доступна на картках єПідтримка ПриватБанку. Кошти зараховуються на ту саму картку, що й 1000 гривень за вакцинацію, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначили у прес-службі, допомога надаватиметься у рамках програми через єПідтримку. Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток Дія. Зарахування буде на карту єПідтримка.

Якщо клієнт вже користується такою карткою за програмою допомоги вакцинованим громадянам, картка є Підтримка у додатку Дія підтягнеться автоматично при оформленні заявки на допомогу у втраті доходу.

Якщо ж клієнт ще не користувався карткою підтримки, відкрити її можна за кілька кліків у мобільному додатку Приват24: вкладка "гаманець" - меню "Додати" - карта підтримки. Для подання заявки на допомогу потрібно лише перейти за посиланням на додаток дію. Кошти з карт є Підтримка можна витрачати для оплати будь-яких товарів та послуг на території України та переказувати з них кошти на інші карти та рахунки.