Зеленський: У Маріуполі від зневоднення померла дитина
Президент України Володимир Зеленський заявив про гуманітарну катастрофу в оточених українських містах, що призводить до смерті мирних людей, зокрема дітей, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!", - сказав він у відеозверненні у вівторок вранці.
За словами Зеленського, окупанти знову бомбили Суми - мирне місто, яке ніколи у своїй історії не загрожувало Росії.
"Маріуполь. Мирне та працелюбне місто без жодної внутрішньої злоби. Його оточили. Заблокували. І спеціально виснажують. Спеціально катують. Свідомо відключають зв'язок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання водою", - сказав він.