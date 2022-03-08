Зеленський: У Маріуполі від зневоднення померла дитина

Президент України Володимир Зеленський заявив про гуманітарну катастрофу в оточених українських містах, що призводить до смерті мирних людей, зокрема дітей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Маріуполі вперше за десятки років, вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина. Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!", - сказав він у відеозверненні у вівторок вранці.

За словами Зеленського, окупанти знову бомбили Суми - мирне місто, яке ніколи у своїй історії не загрожувало Росії.