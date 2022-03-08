Штаб ООС: окупанти знову зірвали евакуацію людей із Маріуполя

У штабі Операції об'єднаних сил заявляють, що російські війська розпочали атаку у напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для евакуації мирних жителів Маріуполя за єдиним маршрутом, захисниками міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Тим не менш, окупанти не випустили дітей, жінок, людей похилого віку з міста. Ворог почав атаку саме у напрямі гуманітарного коридору", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Зазначається, що такі дії окупанта є нічим іншим як геноцидом народу України.