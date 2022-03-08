Японія забороняє експорт нафтопереробного обладнання до Росії

Також Японія припиняє постачання продукції подвійного призначення до Білорусі, повідомляє Ділова столиця.

Японія запровадить додаткові санкції проти Росії та Білорусі у зв'язку із вторгненням в Україну, заморозивши активи державних чиновників та інших організацій.

"Японія заборонить експорт нафтопереробного обладнання до Росії та продукції подвійного призначення до Білорусі", - заявив на прес-конференції генеральний секретар уряду Хірокадзу Мацуно.

За даними японського уряду, 32 російські та білоруські фізичні особи, такі як урядовці та бізнес-магнати, а також 12 юридичних осіб, включаючи компанії, пов'язані з військовими, були додані до списку осіб, яким загрожує заморожування активів у Японії.

Токіо також запровадив санкції проти Міністерства оборони Білорусі та мінського виробника військових напівпровідників, заборонивши з 15 березня отримувати платежі від них японським експортерам.