"Укрзалізниця": які евакуаційні потяги ходитимуть 8 березня
"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на 8 березня, повідомляє Ділова столиця.
Київ:
- 13:34 — №114/142 Лиман — Львів;
- 14:07 — №749 Київ — Івано-Франківськ;
- 14:25 — №769 Київ — Кам’янець-Подільський;
- 15:02 — №55 Київ — Рахів;
- 17:00 — №743 Київ — Львів;
- 17:12 — №13 Київ — Солотвино;
- 17:42 — №792 Київ — Кременчук;
- 17:42 — №790 Київ — Кропивницький;
- 18:30 — №81 Київ — Ужгород;
- 19:06 — №44 Київ — Івано-Франківськ;
- 19:48 — №95 Київ — Рахів;
- 20:05 — №29 Київ — Ужгород;
- 20:12 — №49 Київ — Трускавець;
- 20:21 — №59 Київ — Чоп;
- 20:21 — №57 Київ — Ворохта;
- 21:07 — №38 Київ — Запоріжжя;
- 21:15 — №105 Київ — Одеса;
- 21:22 — №97 Київ — Ковель;
- 22:03 — №149 Полтава — Чернівці;
- 22:10 — №17 Харків — Ужгород;
- 22:22 — №7 Київ — Чернівці;
- 22:37 — №91 Київ — Львів;
- 22:47 — №46 Ужгород — Лиман;
- 23:46 — №771 Київ — Хмельницький.
Харків:
- 12:36 — №46 Лисичанськ — Ужгород;
- 14:00 — ІС+ Харків — Львів;
- 14:39 — №114, 142 Львів — Лиман;
- 15:00 – №219 Харків — Львів;
- 15:09 — №17 Харків – Ужгород;
- 17:00 — №723 Харків — Львів;
- 19:27 — №796 Харків — Дніпро;
- 20:15 — №021 Харків – Трускавець;
- 21:43 — №7 Харків — Одеса;
- 22:40 — №45 Ужгород — Лисичанськ;
- 22:46 — №090 Лисичанськ – Одеса.
Запоріжжя:
- 14:00 — №227 Запоріжжя — Ковель;
- 14:45 — №004 Запоріжжя – Ужгород;
- 16:05 — №068 Запоріжжя — Львів;
- 16:05 — №088 Запоріжжя — Ковель;
- 21:38 — №038 Запоріжжя — Київ;
- 22:26 — №070 Львів - Запоріжжя.
Дніпро:
- 14:00 — №732 Дніпро – Львів;
- 15:00 — №212 Дніпро — Трускавець;
- 16:39 — №6 Запоріжжя — Ужгород.
На додачу до графікових сполучень заплановані й інші евакуаційні рейси.
З Кривого Рога:
- 14:00 — №222/221 Кривий Ріг — Львів;
- 19:08 — №229/230 Кривий Ріг — Ужгород;
- 20:00 — №206/205 Кривий Ріг — Чоп.
З Одеси:
- 22:32 — №238/237 Одеса — Ужгород.
З Дніпра:
- 19:00 — №215/216 Дніпро-Львів.
Евакуаційні електрички курсуватимуть:
- на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
- з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
- з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням заповнюваності поїздів.
Міжнародні евакуаційні рейси:
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.