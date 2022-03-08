"Укрзалізниця": які евакуаційні потяги ходитимуть 8 березня

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад евакуаційних рейсів на 8 березня, повідомляє Ділова столиця.

Київ:

13:34 — №114/142 Лиман — Львів;

14:07 — №749 Київ — Івано-Франківськ;

14:25 — №769 Київ — Кам’янець-Подільський;

15:02 — №55 Київ — Рахів;

17:00 — №743 Київ — Львів;

17:12 — №13 Київ — Солотвино;

17:42 — №792 Київ — Кременчук;

17:42 — №790 Київ — Кропивницький;

18:30 — №81 Київ — Ужгород;

19:06 — №44 Київ — Івано-Франківськ;

19:48 — №95 Київ — Рахів;

20:05 — №29 Київ — Ужгород;

20:12 — №49 Київ — Трускавець;

20:21 — №59 Київ — Чоп;

20:21 — №57 Київ — Ворохта;

21:07 — №38 Київ — Запоріжжя;

21:15 — №105 Київ — Одеса;

21:22 — №97 Київ — Ковель;

22:03 — №149 Полтава — Чернівці;

22:10 — №17 Харків — Ужгород;

22:22 — №7 Київ — Чернівці;

22:37 — №91 Київ — Львів;

22:47 — №46 Ужгород — Лиман;

23:46 — №771 Київ — Хмельницький.

Харків:

12:36 — №46 Лисичанськ — Ужгород;

14:00 — ІС+ Харків — Львів;

14:39 — №114, 142 Львів — Лиман;

15:00 – №219 Харків — Львів;

15:09 — №17 Харків – Ужгород;

17:00 — №723 Харків — Львів;

19:27 — №796 Харків — Дніпро;

20:15 — №021 Харків – Трускавець;

21:43 — №7 Харків — Одеса;

22:40 — №45 Ужгород — Лисичанськ;

22:46 — №090 Лисичанськ – Одеса.

Запоріжжя:

14:00 — №227 Запоріжжя — Ковель;

14:45 — №004 Запоріжжя – Ужгород;

16:05 — №068 Запоріжжя — Львів;

16:05 — №088 Запоріжжя — Ковель;

21:38 — №038 Запоріжжя — Київ;

22:26 — №070 Львів - Запоріжжя.

Дніпро:

14:00 — №732 Дніпро – Львів;

15:00 — №212 Дніпро — Трускавець;

16:39 — №6 Запоріжжя — Ужгород.

На додачу до графікових сполучень заплановані й інші евакуаційні рейси.

З Кривого Рога:

14:00 — №222/221 Кривий Ріг — Львів;

19:08 — №229/230 Кривий Ріг — Ужгород;

20:00 — №206/205 Кривий Ріг — Чоп.

З Одеси:

22:32 — №238/237 Одеса — Ужгород.

З Дніпра:

19:00 — №215/216 Дніпро-Львів.

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси:

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.