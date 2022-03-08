Гайдай: обстріляно дитсадок у Сєвєродонецьку, у Рубіжному є загиблі

Рубіжне, Кремінна, Попасна — найбільш постраждалі міста від обстрілів російською армією 7 березня.﻿ Про це, посилаючись на голову обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, повідомляє Новое время.

У Рубіжному є загиблі й поранені. У Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли ще один дитячий садок.

"Зазнавши чергової поразки при спробі увірватися у великі міста, росіяни, зриваючи злість, продовжують обстрілювати житлові будинки. Вони вважають це психологічним тиском та, напевно, їм не дано зрозуміти, що гинуть звичайні беззахисні люди. Однак, навіть побачивши наслідки, росіяни не зупиняються — їх зупинить тільки куля чи полон" , — наголосив Сергій Гайдай.

Повідомляється, що 7 березня приблизно о 22:40 через ворожі обстріли сталося займання квартири на четвертому поверсі будинку по проспекту Московському, 3, в Рубіжному. Працівники ДСНС зупинили розповсюдження полум’я, врятували мешканців, проте одна жінка загинула ще під час обстрілу.

Осколкових поранень зазнали жінка, яка знаходилась за вищевказаною адресою, та два чоловіки, що проживають по вул. Визволителів, 77, а.

Ще одна жінка отримала осколкове поранення в Кремінній — пров. Дитячий, 6. Пошкоджені житлові будинки в Кремінній та Попасній.

"Ми маємо і чергові руйнування закладів: о 23:30 внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, а дві години тому російським снарядом пробитий дах у дитячому садочку № 42 в Сєвєродонецьку по вул. Курчатова, 17 а" , — сказав очільник Луганщини.

Окрім того, в Лисичанську було пошкоджено колію, тож евакуаційний потяг 8 березня скасували. Очікується два потяги з Лимана: орієнтовно о 12:30 і 17:00.