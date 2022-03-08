Зеленський: найвпливовіші люди вирішили поставити хрест на українцях

Президент України Володимир Зеленський знову звинуватив країни Заходу, що вони нічого не роблять для того, щоб зупинити авіа- та ракетні удари військ РФ по Україні – не закривають небо, не дають літаки та системи ППО. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Почав президент свій виступ із нагадування про те, що зазвичай цього дня, 8 березня, українці мали свято.

"Українки! Завжди цього дня ми вітаємо всіх зі святом. Зі святом весни. Українських жінок, наших дівчат, дружин, матерів. Завжди. Але не сьогодні", – сказав президент.

Зеленський також розповів про втрати цієї ночі.

"Окупанти знову бомбили Суми. Авіабомбами. Наше мирне місто, яке ніколи у своїй історії не загрожувало Росії!" – повідомив він.

Крім того, Зеленський зазначив, що в Маріуполі вперше за десятки років, вперше з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина, а Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів в Україні.

"13 днів, коли ми чуємо обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі. Будуть літаки. Нам їх передадуть", – сказав президент.

Він наголосив, що вина за смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах, безумовно, лежить на російській державі.

"Відповідальність за смерті – і на тих, хто вже 13 днів не може прийняти десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто ще не убезпечив українське небо. Від російських убивць", – зауважив Зеленський.

Висловився президент і з приводу гуманітарних коридорів.

"Мені сказали, що Червоний Хрест, міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати свою емблему на машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест! Начебто це їхня власність! І це показово. Це говорить про багато чого. Про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях», – вважає президент.

Він сказав, що люди розуміють: російські війська можуть просто розстріляти цей транспорт у дорозі.