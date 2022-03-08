У РНБО розповіли, які країни можуть висловити територіальні претензії РФ
Не тільки Японія, але й інші країни можуть заявити про територіальні претензії до Російської Федерації, повідомляє Сьогодні.
Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.
Як відомо, Японія продовжує вирішувати питання Курильських островів, які перебувають зараз у складі РФ.
Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголосив, що питання Курильських островів ще не вирішене.
"Для Токіо вказані острови – предмет давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової і утримує під своїм контролем", – йдеться в повідомленні.
Інші спірні території
Є ще кілька територій сучасної РФ, що історично були у складі інших держав:
- Карелія – провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939–40 років (Радянсько-фінській війні) Фінляндія передала Радянському Союзу.
- Калінінград (до 1946 року Кенігсберг) – колишнє місто в Пруссії, взяте радянськими військами під час Другої світової війни. 17 жовтня 1945 року Пруссію приєднали до СРСР.