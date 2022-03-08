Арестович пояснив, чому росіяни швидко погодилися на переговори

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому влада Росії погодилася на переговори з Україною вже на другий день вторгнення, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, основними причинами швидкої готовності до переговорів стало те, що вторгнення спочатку пішло не так, як очікували у Москві.

Крім того, реакція Заходу виявилася значно різкішою, ніж та, на яку розраховували. Водночас росіяни, за словами Арестовича, мусили вдавати із себе осіб, які готові до припинення війни.

На його думку, переговори було запропоновано задля імітації процесу.

Також радник керівника Офісу президента відзначив, що від раунду до раунду переговорів вимоги Росії знижуються.