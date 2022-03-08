Shell оголосила про відмову від російських нафти та газу

Компанія Shell plc оголосила про намір поступово відмовитися від усіх російських вуглеводнів, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Новое время.

Як негайний перший крок компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти.

Також компанія закриє свої автозаправні станції та виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

"Ми чудово усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня закупити партію російської сирої нафти для переробки в такі продукти, як бензин та дизельне паливо, незважаючи на те, що воно було прийняте з урахуванням безпеки постачання, було неправильним, і ми шкодуємо про це" , - Заявили в компанії.

У компанії додали, що спрямують прибуток від обсягів російської нафти, що залишилися, до спеціального фонду.

Shell почне поетапну відмову від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та ЗПГ. У компанії підкреслили, що зміна цієї частини енергосистеми вимагатиме узгоджених дій урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші джерела енергії займе набагато більше часу.