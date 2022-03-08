ГУР: РФ бомбардує українські міста некерованими бомбами вільного падіння

Для бомбардування українських міст авіація РФ використовує некеровані авіаційні бомби. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки Міноборони.

У суботу, 5 березня, над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув. Льотчика було взято в полон.

"Це Олександр Красноярцев, майор, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ)" , - йдеться в повідомленні.

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст.

При цьому, для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500.