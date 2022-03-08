Зеленський змінив голову Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Андрія Райковича, який раніше обіймав посаду міського голови адміністративного центру області м.Кропивницький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні укази №№115/2022 та №116/2022 від 7 березня опубліковані на сайті глави Української держави.

Чорну було призначено керівником обладміністрації 28 травня 2021 року, у структурах обладміністрації працювало з 2011 року.

Райкович, 1956 р.н., експідприємець, політик був депутатом Кіровоградської обласної ради, у 2015 році обраний мером Кропивницького, балотувався від Блоку Петра Порошенка "Солідарність".