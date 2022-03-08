Живицький: евакуація із Сум була перервана хаотичною стріляниною

Перша евакуаційна колона із Сум уже в'їхала на територію Полтавської області.﻿ Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Свою публікацію він супроводив відео, на якому видно рух евакуаційної колони.

Тим часом, голова Сумської ОВ Дмитро Живицький розповів, що російські окупанти відкрили хаотичну стрілянину за маршрутом "зеленого коридору". Про це він повідомив у своїх офіційних соцмережах.



За інформацією Живицького, була стрілянина в районі кільцевої на виїзді із Сум (напрямок на Ромни).

"По автобусах не стріляли! Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації у супроводі танка і на броні сиділи люди. Вони відкрили хаотичну стрілянину по полю, посадці, деревам, вгору. Злякалися і пішли далі у бік Лебединського траси, убік Низов", – повідомив голова ОВА.

За його словами, зараз ситуація на виїзді спокійна, і "зелений коридор" є.

"Звичайно, цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки щодо виїзду немає! Тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки – небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій", – наголосив Живицький.

Також він нагадав, що "зелений коридор" діє з 9 ранку до 21 вечора.

"Близько 13 години людей тимчасово не випускали з міста. Зараз дорога відкрита. Маршрут руху: Суми – Ромни – Лохвиця – Лубни – Полтава", – сказав глава ОВА.

Крім того, він додав, що є автобуси, які приїхали до Сум з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.

"Ми зібрали весь транспорт, який можливо, у Сумах, також колеги з Полтавської області зібрали близько 30 одиниць автотранспорту та направили до нас для евакуації", – зазначив Живицький.

Він нагадав, що у пріоритеті – люди з інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні . Також формуються колони із приватних автомобілів.