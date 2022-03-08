Генпрокуратура Німеччини розслідує можливі воєнні злочини РФ в Україні

Генеральний прокурор Німеччини Пітер Франк розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів російських військ в Україні, повідомляє Слово і діло.

Так, прокуратура працює над повідомленнями про використання в Україні касетних бомб, про удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводах, ТЕЦ та сховищу ядерних відходів.

У центрі уваги будуть і так звані списки цілей, які, як стверджуються, планують ліквідувати російські чи чеченські підрозділи в Україні.

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, федеральний прокурор може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.