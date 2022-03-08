ООН: Україну покинуло понад 2 млн людей

Військовий наступ Росії на Україну призвів до руйнування громадянської інфраструктури та жертв серед цивільного населення, а також змусив 2 млн 11,31 тис. людей за 12 днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги, йдеться в інформації на сайті управління Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею, найбільше біженців з України прибуло до Польщі – 1 млн 204,4 тис. осіб. Угорщина прийняла 191,35 тис. біженців з України, Словаччина – 140,75 тис., Молдова – 82,76 тис., Румунія – 82,06 тис., інші європейські країни – 210,24 тис.

За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибуло 99,3 тис., до Білорусі – 0,45 тис.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 млн людей" , - зазначає організація.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, але, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхало до інших країн. Крім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.