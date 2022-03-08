Українці можуть без обмежень оплачувати картками ПриватБанку за кордоном

Українці, які через військові дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку у будь-якій валюті. Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс ПриватБанку, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначили у прес-службі, також клієнти ПриватБанку можуть платити скрізь, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, та знімати готівку у банкоматах за кордоном. Ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис. грн. (в еквіваленті) на день.

Також для всіх українців відкрита без обмежень та можливість оплачувати картками Приватбанку покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт та інше.

Для оплати в доларах та євро використовується поточний курс ПриватБанку – 29,25-29,41 грн/долар.