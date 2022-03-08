Жителі Херсонщини знову вийшли на мітинги проти ворога
У Херсонській області та Херсоні відбуваються акції протесту проти російського агресора, повідомляє Українська правда.
Жителі Херсона стоять під українськими прапорами та скандують "Херсон – це Україна!".
Учасники акції повідомили, що пройдуть вулицями міста. Їх підтримують сигналами автомобілі, що проїжджають містом.
У Бериславі на центральній площі відбувається мітинг під загальним закликом "Берислав – це Україна". Люди прийшли з державними прапорами та саморобними плакатами, співали гімн, закликали російський корабель та російських солдатів йти у відомому напрямку.
За словами керівника обласної організації КВУ Дементія Білого, наступного разу бериславці планують вийти на мітинг 11 березня – цього дня традиційно відзначали день визволення міста від фашистських загарбників.
Також мирна акція проти російських окупантів відбулася у Нижніх Сирогозах.
Тисячі людей зібралися на мітинг у місті Олешки, повідомив міський голова Євген Рищук.
О 12 годині розпочалася акція протесту в Голій Пристані – люди вийшли на вулицю, співаючи державний гімн.