Генштаб: білоруська армія приведена у бойову готовність, але деморалізована

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що спостерігають ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Білорусі до можливої широкомасштабної участі білоруської армії у бойових діях проти України на боці Росії.

Про це йдеться у зведенні﻿ Генштабу станом на 12:00 8 березня.

Відзначається, що здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь. Зокрема, поблизу зони бойових дій перебувають 6 батальйонно-тактичних груп (БТГр) білоруської армії.

"Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ" , – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що нині Росія продовжує зосереджуватися на створенні умов для захоплення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва, а також виході на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

У Київській області противник намагається утримати Бучу та стягнути додаткові сили для ведення наступальних дій у напрямку міста Фастів. У напрямку Іванкова російські війська продовжують наступ. В Ірпені російські окупанти намагаються відновити боєздатність після значних втрат.

Війська РФ намагаються блокувати Чернігів, а також встановити понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться переправитися через річку Десна.

У Глухові (Сумська область) противник намагався організувати наступ з раніше створеного рубежу, втім успіху не зазнав та був зупинений.

"У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності" , – відзначають в Генеральному штабі.

Також повідомляється, що окупаційні війська РФ не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адмінкордони Донецької області.

"Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь" , – відзначають у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог провів наступальні дії у напрямку н.п. Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі н.п. Капустине, Баловне, Новоматвіївське" , – додали в Генштабі.

Відзначається, що в акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Втім зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.