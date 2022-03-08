Зеленський: сьогодні – ми, завтра – Балтика, післязавтра – Польща

Україна сьогодні бореться за свою свободу та незалежність, але успіх нашої боротьби залежить не лише від нашої держави, а й від усіх країн цивілізованого світу. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, повідомляє його прес-служба.

"Сказати, скільки ми можемо витримати, – багато залежить не тільки від нас. Ми витримаємо. І навіть якщо вони прийдуть у всі міста, буде партизанська війна. Ніхто нашу свободу та незалежність не віддасть. Сьогодні – тут, завтра – країни Балтики, післязавтра – Польща, потім – Німеччина”, – зазначив Голова Української держави.

Як розповів Володимир Зеленський, під час розмови із президентом США Джозефом Байденом він обговорював питання підтримки України у небі.

Ми хочемо паритету в небі, хоча б так, щоб був баланс. Ми не можемо віддавати перевагу тільки Російській Федерації, тому що вона нас бомбить, розстрілює, кидає бомби, запускає ракети, бойові вертольоти, винищувачі, літаки – багато всього. не робимо, тому що у нас немає неба, ми його не контролюємо", – сказав Президент.

Він зазначив, що Україна зверталася до США та інших країн з проханням надати військові літаки радянського виробництва, що знаходяться на території Польщі.

"Ми вивчили це питання, ми знаємо, де розташовані ці літаки виробництва ще радянського часу, в яких державах. Ми їх попросили. І зараз багато чого залежить у цьому питанні саме від Сполучених Штатів Америки", – сказав Голова держави.

Зеленський зазначив, що Президент США може докласти додаткових зусиль для вирішення цього питання.

"Я впевнений, що Президент може зробити більше. Я впевнений, що він може. І я хочу вірити, що він здатний це зробити", – сказав він.

Він наголосив, що Україна сьогодні – це місце свободи в центрі Європи, і наша держава потребує захисту від усіх країн, які поділяють такі цінності.