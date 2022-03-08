В ОП назвали помилку Росії на переговорах
Висунення ультиматумів на переговорах з Україною було помилкою російської влади, Київ на них не піде. Про це у вівторок, 8 березня, розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк, який є членом української делегації на переговорах, повідомляє Корреспондент.
"Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, яка явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога. Пропозиція на пропозицію. І пропозиції повинні бути адекватними. У свою чергу, російська сторона, помилково оцінивши свій потенціал, спочатку зробила помилковий вибір – ставити ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим впертий опір народу. Тим більше мобілізуються українці", - каже Подоляк.
Заступник голови ВП в черговий раз заявив, що Україна на ультиматуми не погодиться.
"Очевидно, що ми ніяких ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами реально десятки мільйонів українців. І навряд чи за будь-якими ультиматумами з Москви стоять десятки мільйонів росіян. Це лише пропагандистські міфи. Наша позиція проста: переговори повинні бути реальними і адекватними, це зробить їх предметними, а предметні переговори не приймають ультимативної тональності. і сама Росія внаслідок цієї війни", - заявив Подоляк.