Сі Цзіньпін обговорив ситуацію в Україні з Макроном та Шольцем

Голова КНР Сі Цзіньпін у вівторок у бесіді з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олефом Шольцем виступив із закликом до "максимального стримування для того, щоб уникнути гуманітарної кризи" в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Центрального телебачення Китаю, голова КНР висловив стурбованість у зв'язку із розвитком ситуації в Україні.

"Ми повинні закликати до максимального стримування, щоб запобігти широкомасштабній гуманітарній кризі", - сказав Сі Цзіньпін, зазначивши, що Китай засмучений нинішніми подіями в Європі.

Макрон і Шольц зі своїх сторін у бесіді з Сі Цзіньпіном висловилися за мирне врегулювання ситуації шляхом переговорів.